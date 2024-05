Incrocio pericoloso a Molinara, l'appello di Alternativa civica Il gruppo di minoranza: servono urgenti provvedimenti per limitare velocità in piazza San Rocco

In una nota inviata al Comune di Molinara, il Gruppo di Alternativa Civica segnala la pericolosità dell’incrocio in Piazza San Rocco dove convergono tre strade: Via Regina Margherita, Via del Passo e Via Arciprete Viglione. Le automobili, in prossimità della piazza, giungono a velocità elevata, non essendo presente apposita e utile segnaletica di avvertimento.

I consiglieri Rocco Cirocco, Borrillo Bruno e Domenico Longo sottolineano "il conseguente grave pericolo per l’incolumità pubblica dei cittadini. La piazza è luogo frequentato e di sosta con la presenza di un bar, attività commerciali, la sede di un patronato agricolo, Palazzo Ionni e la chiesa di San Rocco.

“E’ necessario porre in essere ogni provvedimento volto a ripristinare la sicurezza stradale, quali – ad esempio – installazione di dissuasori o di altri strumenti utili a ridurre la velocità – dichiarano i consiglieri – . Non c’è alcun avvertimento del pericolo e non c’è alcun segnale di attenzione”. Più in generale il gruppo di minoranza chiede di rivedere la segnaletica orizzontale del paese, in più punti compromessa o del tutto assente. In particolare, quella idonea a segnalare le strisce bianche di parcheggio e gli stop.