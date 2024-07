Lotta ai tumori del seno: corsa rosa a Vitulano Organizzata da SOS Sanità in collaborazione con Komen Italia

Le strade di Vitulano si colorano di rosa, al via la prima camminata a sostegno di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. E' fissata per domenica 7 luglio, con partenza prevista da Piazza San Menna alle ore 18, la prima camminata in rosa organizzata da SOS Sanità in collaborazione con Komen Italia.

La Walk for the Cure, l’iniziativa che sta toccando tante grandi città e piccoli comuni in giro per l’Italia, mira a sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione oncologica attraverso stili di vita corretti e diagnosi precoce, nonché sul ruolo vitale svolto dalla ricerca.

“Vitulano in Rosa” é un evento aperto a tutti, grandi e piccini, e costituisce il primo di una lunga serie di appuntamenti, non solo a Vitulano, ma nell’intera Valle Vitulanese, riassumibili in due parole fondamentali: prevenzione e informazione.

La stretta collaborazione siglata con Komen ci permette di giocare un ruolo importante nella lotta ai tumori del seno, e lo faremo, in prima battuta, colorando di rosa le strade dei nostri borghi, in una passeggiata solidale tra le bellezze dei nostri centri storici, ma l’impegno continuerà nelle prossime settimane con convegni, visite ed esami diagnostici gratuiti per tutte le donne.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio morale di Ente Parco Taburno Camposauro, Comune di Vitulano, Comune di Foglianise, Comune di Cautano e Comune di Campoli del Monte Taburno.

Il percorso si snoda su circa 5 km toccando gli angoli più suggestivi di Vitulano, con l’arrivo previsto in Piazza Santissima Trinità.

Le iscrizioni sono già aperte e saranno possibili per l’intera giornata di domenica nei corner predisposti fino alla partenza.