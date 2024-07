Pontelandolfo si prepara al festival internazionale del folklore Con gruppi provenienti da: da Serbia, Ecuador, Repubblica Ceca, Grecia e Italia

Si terrà nei giorni 1, 2 e 6 agosto nella suggestiva Piazza Roma a Pontelandolfo il Festival Internazionale del Folklore 2024 - Pontelandolfolk Fest 2024. Questo evento celebra le tradizioni culturali e il patrimonio folkloristico di diverse nazioni, unendo comunità attraverso la musica, la danza e le arti. Pontelandolfolk Fest 2024 vedrà la partecipazione di gruppi folkloristici di fama internazionale provenienti da Serbia, Ecuador, Repubblica Ceca, Grecia e Italia. Questi talentuosi artisti offriranno al pubblico esibizioni coinvolgenti, colorate e ricche di tradizione, regalando un’esperienza unica e indimenticabile.

Realizzato dal Comune di Pontelandolfo in collaborazione con Ri Ualanegli APS, il festival sarà orgoglioso di ospitare anche il locale gruppo folk, Ri Ualanegli, che lo scorso anno, ha ottenuto il Terzo posto ad uno dei Festival tra i più antichi e importanti d’Europa, il prestigioso Festival ”International Festival of Highland Folklore” di Zakopane (Polonia). Il gruppo con la partecipazione nella prima serata della sezione Junior incanterà il pubblico con le proprie esibizioni di danze e musiche tradizionali, mostrando l’orgoglio e la passione per il patrimonio

culturale di Pontelandolfo. L’evento sarà una straordinaria occasione per il pubblico di tutte le età di immergersi in un’atmosfera festosa, scoprire le diverse tradizioni culturali e fare nuove amicizie attraverso il linguaggio

universale della musica e della danza.

Piazza Roma si trasformerà in un vibrante palcoscenico a cielo aperto, offrendo una cornice perfetta per questo spettacolo di cultura e tradizione. Gli spettatori potranno godere di esibizioni mozzafiato, costumi colorati e suoni avvolgenti che attraversano i confini geografici. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento eccezionale che promuove la pace, l'amicizia e la comprensione tra i popoli attraverso il folklore.

Il Pontelandolfolk Fest 2024 promette di essere un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.