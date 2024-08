Montesarchio, Giorni al Borgo 2024: Pisillo ci sarà Confermata la presenza dell'imprenditore montesarchiese, che col suo panino spopola a New York

Pisillo c'è. O meglio ci sarà. Anche quest'anno l'imprenditore montesarchiese, ormai star dei social col suo panino e la sua simpatia che hanno conquistato New York, dove ormai è al terzo locale aperto l'ultimo dei quali a Time Square, e oltre, sarà protagonista della manifestazione “Giorni al Borgo” organizzata dalla Pro Loco di Montesarchio.

Il 6, 7 e 8 settembre infatti l'associazione montesarchiese metterà in campo, dopo il grandissimo successo dell'anno scorso, la storica manifestazione giunta ormai alla venticinquesima edizione, e oltre a tantissime novità che saranno annunciate nei prossimi giorni, a partire dall'estensione dell'evento in un'area maggiore dello splendido borgo montesarchiese, ci sarà proprio la conferma della presenza di Carmelo Nazzaro, aka Pisillo.

Nei prossimi giorni Carmelo tornerà a Montesarchio per organizzare logistica e altri dettagli, per rendere ancora una volta protagonista il suo super panino che già nella scorsa edizione ha attratto migliaia di visitatori e che nel frattempo ha vinto altri premi negli Stati Uniti, su tutti il “The Robert De Niro Hero”, ovvero il miglior panino per celebrare il leggendario attore.