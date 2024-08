Bando piccoli comuni, finanziamento per Paduli: "Grazie al Governo" Stefano Zollo: "Sinergia istituzionale importante per la crescita del territorio"

“Ringrazio Forza Italia e il governo nazionale di Centro Destra per l'attenzione che stanno dedicando ai nostri territori. Come molti altri comuni della provincia di Benevento, Paduli è stato selezionato per ricevere finanziamenti nell'ambito del "Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni". Il bando rappresenta una reale occasione per affrontare le sfide locali”, così Stefano Zollo, coordinatore di Forza Italia a Paduli e dirigente di Forza Italia.

“Un risultato – aggiunge Zollo - che dimostra l’impegno concreto del Governo di Centro Destra. La sinergia tra i leader di Forza Italia Antonio Tajani, Fulvio Martusciello e l’onorevole Francesco Maria Rubano continuerà ad essere garanzia di crescita per il nostro territorio”.