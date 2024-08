Castelvenere punta sulla promozione della sua eccellenza: il vino Momento 'celebrativo' per il comune più vitato della Campania

Dall'albergo diffuso nel centro storico alla riapertura delle cantine. Castelvenere punta sulla promozione della sua eccellenza: il vino. Per il comune “più vitato” della Campania un'occasione di sviluppo soprattutto per i giovani sia attraverso il settore vitivinicolo che per la promozione turistica. Lo chiarisce il vice sindaco, Raffaele Simone in occasione della quarantaduesima edizione della ‘Festa del Vino’.

“Puntiamo – spiega – sulla promozione di un'eccellenza fondamentale: il vino attraverso convegni tematici per favorire l'incremento di giovani che si impegnano nell'agricoltura. Quest'anno – ha aggiunto – abbiamo registrato tantissima partecipazione da parte dei giovani che dovranno continuare questa attività e sono davvero concentranti su questo settore come ha dimostrato la loro partecipazioni alle riunioni promosse insieme alle associazioni di categoria, questo ci spinge a fare meglio”.

“Anche senza i finanziamenti dei POC l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere la quarantaduesima edizione della ‘Festa del Vino’ di Castelvenere” ha chiarito ancora Simone all'evento in programma alla Rocca dei Rettori. La manifestazione si terrà dal 21 al 25 agosto, ed è promossa e organizzatA dalla Pro Loco, presieduta da Domenico Iannucci.

Anche quest’anno la Pro Loco ha realizzato l’etichetta celebrativa per festeggiare i primi 42 anni dell’evento nel comune più “vitato” d’Italia. Alla presentazione, oltre a Simone e Iannucci, sono intervenuti il consigliere comunale Giovanni Pascale, Renzo Mazzeo (Presidente UNPLI Benevento), il quale ha elogiato “il coraggio della Pro Loco che, pur senza finanziamenti pubblici, ha aumentato il numero dei giorni della manifestazione, portandoli da quattro a cinque, ed arricchito il cartellone con tanti spettacoli ed iniziative culturali”.

A fare gli onori di casa è stato il consigliere provinciale Antonio Capuano, in rappresentanza del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.