Molinara: completati i lavori per dell’Area Fitness Nel boschetto comunale, in via Circumvallazione Rosati

Un nuovo spazio sarà a disposizione, tra pochi giorni, per i cittadini di Molinara. Sono infatti stati completati i lavori per dell’Area Fitness nel Boschetto comunale, in via Circumvallazione Rosati, in quelli che erano gli spazi della villetta comunale.

Il nuovo spazio è stato realizzato grazie ad un finanziamento statale nell’ambito del bando PNRR “Sport ed inclusione sociale”; in maniera specifica si fa riferimento alla Missione 5, inclusione e coesione.

L'obiettivo, colto dall’amministrazione comunale, è quello di riqualificare i parchi cittadini con l’installazione di strutture sportive, promuovendo sostenibilità e innovazione, per favorire la socializzazione e l'inclusione, valori fondanti non solo dello sport ma del vivere

comunitario. L’importo lordo del finanziamento è stato di 28.500,00 euro.

Questo spazio si va ad aggiungere alle tante strutture sportive che il paese già ospita sia al chiuso che all’aperto e rappresenta un nuovo impegno verso uno stile di vita sano ed attivo offrendo opportunità per l’allenamento fisico e il benessere ma anche per l’inclusione sociale nella nostra comunità sia delle giovani generazioni che degli adulti.

La molteplicità degli attrezzi installati consentirà di favorire un percorso fitness completo, salutare e a costo zero per quanti vorranno cimentarsi nell’esercizio del corpo all’aria aperta.

A breve saranno allestiti anche due tavoli in legno con panche per una sana e piacevole lettura all’aria aperta.

“La villetta comunale situata al centro del paese è stata per tanti anni luogo di incontro e di svago per tante generazioni di Molinara” commenta il vicesindaco Carlo Borrillo. “Oggi è nuovamente valorizzata sia come area verde in cui semplicemente rilassarsi o passare il tempo, ma anche come area sportiva per venire incontro ad un’esigenza sempre più forte di benessere fisico e psicologico. Il nostro augurio è che non solo venga utilizzata da quanta più gente possibile ma che sia anche rispettata, salvaguardata perché rispettare un bene pubblico significa rispettare tutta la comunità”.