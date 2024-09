Comunità Montana Fortore: illustrata relazione su incendi boschivi Accolti 16 giovani volontari

Nel corso dell'ultima riunione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore, presieduta da Zaccaria Spina con gli assessori Giuseppe Addabbo (vice-presidente) e Gianfranco Mottola, il RUP del Settore Agricoltura e Foreste, Pietro Giallonardo, ha depositato e illustrato la relazione conclusiva del Servizio AIB (Anti Incendi Boschivi, avviato a fine luglio e terminato qualche giorno fa), contenente il resoconto degli interventi per incendi su tutto il territorio di competenza dell’ente montano. A causa dell'ondata di caldo afoso che caratterizzato il periodo in questione, sono stati in totale 24 gli interventi di spegnimento, a copertura di circa 106 ettari interessati dal fuoco, effettuati dai tre Nuclei Operativi (NOED), dislocati nei comuni di Ginestra degli Schiavoni, San Giorgio La Molara e San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Centro Operativo (COED), con sede in San Bartolomeo in Galdo. Le unità impegnate nel servizio sono state pari a 35, distinte tra operatori di spegnimento, addetti al COED e il personale tecnico amministrativo. Gli incendi hanno interessato i territori di San Giorgio La Molara, Paduli, Buonalbergo, Pago Veiano, Apice, Pesco Sannita, Castelfranco in Miscano, Sant’Arcangelo Trimonte, Baselice, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, Molinara e Foiano di Valfortore. Le attività svolte, coordinate dallo stesso RUP Giallonardo, dai 6 DOS in forza all’ente, in stretta collaborazione con la SOPI (Sala Operativa Provinciale Integrata) di Benevento, con l’obiettivo preminente di provvedere alla salvaguardia dell’intero territorio comunitario ed in particolare alla salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area fortorina. La Giunta ha inoltre proceduto all’accoglienza dei 16 giovani volontari del servizio civile, selezionati tra i partecipanti al bando emesso dalla Comunità Montana del Fortore, quest’anno intitolato “Alla scoperta del Fortore” e varato in collaborazione con Amesci, volto all’educazione e alla promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, per la durata di 12 mesi. Si è provveduto infine a convocare in sede, per lunedì prossimo 23 settembre, alle 9.30, le organizzazioni sindacali di categoria per discutere del Piano Forestazione 2024 e delle problematiche del settore.