Rotary Club Valle Telesina - Visita del Governatore Antonio Brando "Coloro che girano le spalle alle necessità del prossimo non possono essere Rotariany..."

Presso la suggestiva Chiesa di Santa Lucia in Faicchio, il Rotary Club Valle Telesina ha ricevuto la visita del Governatore del Distretto 2101 Antonio Brando.

A fare gli onori di casa c'erano il presidente del locale club rotariano Armando Lucci e il parroco di Faicchio don Raffaele Liberatore.

Saltando a piè pari i preamboli, così come nello stile del Governatore, l’incontro si è rivelato subito di altissimo profilo e di grande intensità emotiva e partecipativa. I soci sono stati chiamati ad andare oltre la liturgia dei formalismi che, seppure necessari, devono essere seguiti da azioni concrete, capaci di lasciare il segno sul territorio. “Essere Rotariany - ha sottolineato Brando - non significa essere dirigenti ma essere classe dirigente con obiettivi e progetti, alzandosi dal divano della felicità e scendendo per le strade ad incontrare il prossimo, cercando di cambiare il “caso” della vita ed occupando quello spazio vuoto lasciato dalle Istituzioni, dalla Chiesa e dai servizi sociali. Coloro che girano le spalle alle necessità del prossimo non possono essere Rotariany... È finito il tempo delle passerelle e dei lustrini ma è tempo di mani sporche ed impegno fattivo dove anche il sapere ascoltare gli altri è un atto di apostolato laico cercando di fornire presenza, supporto e sostegno alle povertà (scolastica, sanitaria, economica) compresa la povertà dei sentimenti”.

Il Governatore ha invogliato il consiglio direttivo ed i presenti ad essere esempi di vita e non maestri, a costruire una casa trasparente dove tutti possono vedere l’operato rotariano ma avendo, altresì, la curiosità di uscire da questa casa e andare per il mondo mettendo al centro del cammino l’uomo in una sorta di nuovo umanesimo.

È tempo di servire il Rotary e non servirsi del Rotary.... Insomma il Rotary che si evolve è realtà nei fatti.