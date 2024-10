Telese Terme: confronto su turismo e valorizzazione del territorio Proficuo incontro tra il sindaco e delegazione di Fratelli d’Italia

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia con la finalità di intavolare un confronto sulle problematiche inerenti la valorizzazione del turismo nella città telesina. Il confronto è partito dal riconoscimento del lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni da questa amministrazione volto, soprattutto, a costruire le premesse per implementare una effettiva politica di sviluppo turistico, la quale, non può prescindere da un ragionamento sinergico con l’intero territorio della Valle Telesina. Per questo motivo, partendo dal vuoto ereditato dalle passate amministrazioni, il Comune è entrato a pieno titolo nei seguenti organismi sovracomunali: Distretto Turistico del Matese, Distretto commerciale, Distretto Agroalimentare di qualità. Non si tratta di processi semplici, né di immediato impatto sul territorio, dato che quasi tutti gli interventi progettati, richiedono confronti lunghi e complessi con la Regione Campania, tuttavia si è convenuto che questa è la giusta direzione di marcia.

Per quanto concerne, invece, le politiche turistiche direttamente gestite dal Comune, si è convenuto sulla necessità di una maggiore programmazione delle iniziative ed un più incisivo, strutturato ed organizzato ruolo della Pro Loco. Anche in questo caso, comunque, l’Amministrazione Caporaso, non è rimasta inerte. L’approvazione del regolamento per i dehors e la predisposizione di un Piano Commercio, che risaliva al 2004, sono stati considerati elementi imprescindibili per lo sviluppo economico e turistico.

L’incontro si è chiuso, quindi, con reciproca soddisfazione e con la chiara volontà dell’amministrazione Caporaso e della delegazione di Fratelli d’Italia di proseguire, senza equivoci di sorta, il rapporto di collaborazione sviluppato sino ad ora, anche per il futuro politico prossimo di questa amministrazione, rigettando senza dubbio alcuno, speculazioni politiche contingenti e artate ricostruzioni del confronto, che è sempre sui contenuti, mai sulla volontà di proseguire insieme.

Infine, per rispondere a qualche voce isolata dell’opposizione, Il Sindaco ha tenuto a rimarcare che gli incontestabili successi di questa estate sono frutto di un lavoro lungo e certosino, volto a recuperare quanto non fatto dalle due precedenti amministrazioni delle quali, a memoria, in materia di turismo, si ricordano: annunci di progetti finanziati e mai realizzati, difficoltà a fare sinergia con i comuni limitrofi, dimissioni di un assessore al turismo in polemica con il Sindaco, qualche premiazione perché i balconi erano fioriti e ben poco altro.