Donatorinati: tappa nel Sannio a Telese Terme Una raccolta straordinaria Interforze si terrà venerdì piazza Minieri

L’associazione DonatoriNati Polizia di Stato, il Circolo Socio –Culturale Petrastrumilia di Pietrastornina (AV) ed il Comune di Telese Terme (BN) in sinergia per sensibilizzare giovani e cittadini alla cultura della donazione di sangue. Una raccolta straordinaria Interforze si terrà venerdi’ 11 ottobre, a Telese Terme, in piazza Edoardo Minieri: i donatori saranno accolti dalle ore 08.00 alle 12.00 a bordo di un’autoemoteca Frates.

Nella suggestiva cornice dell’agorà principale di Telese Terme, le Istituzioni accoglieranno chi sceglierà di dedicare a se stesso e agli altri alcuni minuti della sua giornata con un gesto in grado di fare la differenza.

Una donazione di sangue interforze alla quale parteciperanno i Carabinieri della Stazione di Telese Terme , i finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca , i Vigili del Fuoco di Telese Terme, i Vigili Urbani del Comune di Telese Terme, a testimonianza che la vicinanza ai cittadini si può concretizzare anche in gesti come la donazione.

Un percorso di sensibilizzazione caratterizzato da più tappe: Il Presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli ha incontrato i giovani dell’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme per per promuovere tra i giovanissimi, con un linguaggio chiaro e semplice sulla donazione, allontanando timori quali la paura dell’ago, ponendo l’accento sui vantaggi dell’essere donatori di sangue.