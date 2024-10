Ceppaloni: nominata la prima ‘Nonna Vigile’ Successo per la seconda edizione della Festa dei nonni

Sabato pomeriggio (12 ottobre), si è tenuta con grande successo la seconda edizione della “Festa dei Nonni” presso il chiostro della SS Annunziata, in piazza C. Rossi a Ceppaloni. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Ceppaloni, ha visto una calorosa partecipazione di numerosi nonni e nonne, accompagnati dai loro nipoti, pronti a condividere momenti di gioia e celebrazione.

La giornata, nata per rendere omaggio all’importanza del legame intergenerazionale che unisce nonni e nipoti, si è rivelata un’occasione speciale, arricchita da una varietà di attività coinvolgenti, capaci di intrattenere e far riflettere. Le proposte hanno spaziato dalla mostra fotografica, che ha raccontato attraverso le immagini la storia delle famiglie e del paese, al laboratorio di pasta fatta in casa, che ha riempito il chiostro del profumo delle tradizioni culinarie. Il torneo di bocce e di scopa ha rievocato giochi popolari, unendo passione e competizione, mentre il laboratorio di uncinetto ha visto mani esperte tramandare l’arte manuale ai più giovani.

Un momento significativo è stata la nomina della prima nonna vigile del comune di Ceppaloni. Grazie a un regolamento che permette ai pensionati di offrire il proprio contributo alla comunità, questo ruolo permetterà ai nonni di supportare attivamente le scuole, garantendo maggiore sicurezza durante i momenti di ingresso e uscita degli alunni.

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, dai nonni che hanno condiviso con noi i loro saperi e la loro saggezza, ai nipoti che, con curiosità e affetto, si sono avvicinati alle radici delle proprie famiglie”, ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Calabrese. “Mettere in contatto nonni e nipoti significa preservare le tradizioni e offrire ai più giovani uno sguardo profondo sui valori che hanno costruito il nostro presente. Queste occasioni ci ricordano quanto sia importante coltivare il legame con le nostre radici per affrontare con consapevolezza e forza le sfide del futuro”.

“Questo evento - ha aggiunto il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo - rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo dei nonni non solo all’interno della famiglia, ma anche nella comunità. Continueremo a promuovere iniziative capaci di rafforzare questo prezioso legame”, ha concluso il Sindaco.