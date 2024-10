Matera a Paduli: "proficuo scambio di idee" Ancora un incontro con le comunità per il senatore di Fratelli d'Italia

Provinciali, Regionali, le iniziative del Governo Meloni. È stata una mattinata ricca di contenuti quella che si è sviluppata oggi a Paduli dove il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera ha avuto la possibilità di incontrare tesserati e simpatizzanti del locale gruppo dei meloniani. Un momento molto partecipato che ha assistito anche alla presenza di diversi giovani che hanno voluto confrontarsi fornendo il personale contributo. "È stata una mattinata molto produttiva - evidenzia il Senatore Matera - Grazie a tutti quanti hanno voluto spendere un po' di tempo, sacrificando un pezzetto della giornata festiva, per parlare di programmi e territorio. Portiamo avanti convintamente un'idea di partito che debba basarsi sulla interfaccia, sul confronto quotidiano con le varie Comunità. Ringrazio Pietro Vessichelli, anche capogruppo di opposizione, per essere stato il motore di questa giornata e per l'attività che svolge quale rappresentante del partito. Questa mattina abbiamo potuto guardarci negli occhi e dare vita ad un proficuo scambio di idee. Fratelli d'Italia è e resterà un partito che si nutre della dialettica con tutte le espressioni del sociale. Proseguiremo convintamente su questa strada".