Pianificati gli interventi per il Viale Europa di Calvi La provincia reperirà fondi per gli interventi necessari lungo l'arteria di competenza

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricevuto il consigliere comunale di Calvi Antonio Frusciante per discutere della viabilità su Viale Europa per individuare le misure più opportune per migliorarne le condizioni di percorrenza.

Al colloquio era presente il Consigliere Provinciale Nascenzio Iannace ed è stato richiesto dal consigliere comunale per discutere della strada provinciale che necessaria una pianificazione dei lavori per il risanamento del piano viabile.

Il presidente che sta tenendo in debita considerazione le indicazioni pervenute dagli amministratori locali, con i quali vi è costante interlocuzione, continua a lavorare, con tutto il Settore tecnico, per garantire una rete stradale sicura, rispondendo alle esigenze del territorio e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Lombardi, affiancato dal Consigliere Iannace, ha confermato la piena disponibilità della Provincia a reperire fondi e ad intervenire quanto prima per il ripristino della sede stradale.