"Io Non Rischio Scuola", protezione civile di Pontelandolfo in campo Organizzati una serie di incontri nell'Istituto comprensivo

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile Pontelandolfo ha intrapreso un'importante iniziativa per sensibilizzare i giovani sui rischi ambientali attraverso il progetto “Io Non Rischio Scuola”.

In un contesto globale in cui il cambiamento climatico si fa sempre più evidente e le calamità naturali, come la recente alluvione che ha colpito Valencia, diventano eventi frequenti e devastanti, è essenziale formare una nuova generazione consapevole e preparata.

Con questa missione, il Gruppo ha deciso di portare nelle aule dell'Istituto Comprensivo di Pontelandolfo una serie di incontri che si terranno nei mesi di novembre e dicembre, coinvolgendo attivamente gli studenti delle varie classi. Questi momenti formativi saranno condotti da docenti e volontari esperti della protezione civile, specificamente formati per guidare i ragazzi nella comprensione dei rischi naturali, con un focus particolare su quelli sismici e idrogeologici, e sulle azioni concrete che possono essere intraprese per ridurli e mitigare i danni.

Gli incontri sono progettati per coinvolgere gli studenti in modo pratico e partecipativo, offrendo loro strumenti e conoscenze fondamentali per comprendere e affrontare situazioni di rischio. Questo approccio educativo non solo rafforza la cultura della prevenzione e della sicurezza, ma rappresenta anche un primo passo cruciale verso la costruzione di una cittadinanza più consapevole e responsabile. Preparare i giovani ad affrontare con prontezza e competenza situazioni di emergenza contribuisce a creare una comunità più resiliente, capace di rispondere efficacemente agli eventi critici che potrebbero verificarsi in futuro.