Dugenta: al via tirocini di inclusione sociale Intervento previsti dal “Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL"

Il Comune di Dugenta, in attuazione del progetto di tirocini di inclusione sociale previsti dal “Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL", finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione” e “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” – Next Generation EU, ha attivato 8 tirocini di inclusione sociale, suddivise in due distinte offerte, ovvero: 5 saranno impegnati nella cura e manutenzione del verde pubblico e 3 nella cura e pulizia dei locali nella disponibilità del Comune.

Si tratta di un’iniziativa tesa a favorire l’inclusione sociale attraverso percorsi formativi e professionalizzanti che permette ai cittadini di migliorare ed aggiornare le proprie competenze e abilità professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per contrastare la disoccupazione senza comporta impegni di spesa da parte del Comune.

Il Sindaco Clemente DI CERBO, nel ricevere i tirocinanti, ha dichiarato: “Ringrazio quanti si sono prodigati allo sviluppo di tale, utile, progetto.

Dare risposte lavorative a 8 concittadini, sia pur a tempo determinato, è una grande soddisfazione per noi Amministratori comunali.

Ci auguriamo che tali provvedimenti possano ripetersi nel tempo e siano anche forieri di stabilizzazione per il prossimo futuro”.