Limatola: al via i tirocini di inclusione sociale Attraverso percorsi formativi e professionalizzanti

Il Comune di Limatola , in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Mestieri Campania, ha attivato, nei giorni scorsi, Tirocini di Inclusione sociale nell’ambito del Programma nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – “Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol”.

I tirocini sono rivolti ai beneficiari del Programma Gol, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, inseriti nel Percorso 4-Lavoro e inclusione e che risultino assegnatari dell’indice di profilazione 104 dopo la stipula del Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego di competenza.

L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e professionale dei cittadini attraverso percorsi formativi e professionalizzanti.

I tirocini offriranno ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, rafforzando le loro capacità e la loro autonomia.

“Si tratta – spiega il vice sindaco Pina D’Angelo, con delega ai Servizi sociali – di una misura prevista dal Pnrr che abbiamo captato e cercato di avviare anche nel nostro comune il prima possibile. Ad ogni tirocinante sarà corrisposta un’indennità mensile per un periodo di 12 mesi. L'iniziativa consentirà alle persone, fino a 65 anni di età, di poter fare una importante esperienza formativa: potranno, infatti, partecipare al progetto i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i disoccupati percettori di Naspi o DIS- COLL, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza, lavoratori fragili o vulnerabili, giovani Neet, donne in condizioni di svantaggio e persone con disabilità”.

Il Sindaco Domenico Parisi, da parte sua, nel ricevere i tirocinanti, ha commentato “Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno e l’efficienza nell’intercettare e sviluppare, come sempre, ogni progetto a vantaggio della Comunità. Come Amministrazione comunale ci stiamo impegnando senza sosta per dare risposte concrete e soluzioni reali alla cittadinanza”.