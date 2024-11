"In manovra oltre 500 emendamenti a favore delle categorie deboli" Il commento di Pina D'Aloia, Assessore al Comune di Casalduni di Forza Italia

“Forza Italia, anche grazie all’attento lavoro del nostro Deputato on. Francesco Rubano, ha presentato in Manovra una serie di emendamenti frutto dell’ascolto delle associazioni di categoria, del mondo delle imprese e degli enti territoriali e regionali”. Ad affermarlo è Pina D'Aloia, Assessore al Comune di Casalduni ed iscritta di Forza Italia. “Tra gli oltre 500 emendamenti di Forza Italia, ci sono quelli a favore delle categorie più deboli come quello per l’innalzamento delle pensioni e poi sono state avanzate proposte per il sostegno alla sanità, sull’occupazione, sul sostegno agli enti territoriali e regionali, sullo sgravio dei contributi e nella direzione della diminuzione delle tasse e per la diminuzione delle aliquote Irpef. Sono tutte battaglie coerenti con la storia ed i valori di Forza Italia e sono convinto che i gruppi parlamentari azzurri li porteranno a termine anche in questa Manovra”.