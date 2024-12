Moiano, FI rilancia: bene Governo per fondi dissesto idrogeologico Così Pasquale Viscusi, consigliere comunale di Moiano e Commissario cittadino di Forza Italia

“Dal Governo di centrodestra sono stati stanziati per Moiano 750mila euro per la messa in sicurezza del territorio. Il buon lavoro ancora una volta ha portato risultati”. Ad affermarlo Pasquale Viscusi, consigliere comunale di Moiano e Commissario cittadino di Forza Italia. “Pochi giorni fa è stato il nostro Deputato on. Rubano ad anticiparmi di questa importante assegnazione di fondi destinati alla progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico da parte del Ministero degli Interni. Pertanto un grazie va al Ministro Matteo Piantedosi che, ancora una volta, ha messo al centro dell’agenda politica la prevenzione e la gestione del dissesto idrogeologico ed un grazie al nostro Deputato on. Francesco Rubano che ascolta il territorio lavorando instancabilmente e concretamente per un futuro più sicuro”.