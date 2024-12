Telese Terme: Uffici di prossimità, rush finale Il sindaco Caporaso: all'inizio del nuovo anno si procederà alla formazione del personale del comune

Oggi si è tenuta una riunione plenaria con le amministrazioni locali che dovranno avviare gli Uffici di prossimità, tra cui il comune di Telese Terme.

Erano presenti la Regione Campania e la società che seguirà le operazioni di affiancamento delle attività dei comuni.

“Si tratta di un progetto pilota già avviato in altre regioni cui ha poi aderito la regione Campania – spiega il sindaco, Giovanni Caporaso - . All’inizio del nuovo anno si procederà alla formazione del personale del comune che ha dato la disponibilità ad operare negli uffici e all’allestimento delle postazioni. Un ringraziamento particolare va al responsabile dell’area amministrativa dott. Antonio Giaquinto e alla dottoressa Anna Covelli e all’ing. Assuntina Calandriello per aver accettato di collaborare e gestire l’ufficio. Nel primo semestre dell’anno 2025 dovremmo attivare il servizio, salvo imprevisti. E’ un progetto avviato qualche anno fa a cui il nostro comune ha aderito e che porterà all’apertura di questo ufficio giudiziario all’Interno della casa comunale”.

“Forniremo servizi che attengono alla volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, tutele) – precisa l’assessore Filomena Di Mezza -. La giustizia diventa un bene del territorio, prossimo ai cittadini. Abbiamo coltivato questo progetto malgrado i tempi lunghi, perché riteniamo che una città come Telese, dove ci sono già tanti servizi, attivare anche servizi giudiziari sia un primo passo per altri percorsi più strutturati e ampi. Anche la giustizia, dunque, come servizio non solo comunale, ma anche di altri comuni limitrofi che potranno usufruire delle prestazioni dell’ufficio”.