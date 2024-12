Presepe Itinerante organizzato dalla Scuola Primaria di Perrillo Protagonisti sono stati i piccoli dell'Istituto comprensivo 'Siani'

Grande entusiasmo, tanta partecipazione, tanti occhi lucidi e davvero la sensazione di aver compiuto un viaggio all'indietro di 2000 anni: sono stati questi gli ingredienti del Presepe Itinerante organizzato dalla Scuola Primaria di Perrillo dell'Istituto Comprensivo "Giancarlo Siani" di Sant'Angelo a Cupolo. Il presepe si è snodato lungo le strade del paese, attraverso la rivisitazione delle scene della Natività alternate a recite e canti. Accanto ai piccoli protagonisti si sono esibiti gli zampognari che, a sorpresa, hanno accompagnato una parte della recita con i loro strumenti tipici.

Un Presepe che ha davvero emozionato chi lo ha visto, per l'impegno profuso dai piccoli protagonisti che davvero sono riusciti a ricreare la stessa magia di oltre 2000 anni fa.

"Desideriamo ringraziare davvero tutti - la nota della responsabile di plesso, la docente Mariagrazia Calandro - in primis la nostra dirigente Beatrice Oliva; tutte le docenti, per il bellissimo lavoro fatto con i piccoli grandi attori; i genitori dei nostri bambini, per la partecipazione attiva e preziosa della realizzazione delle scene e dei costumi; l'amministrazione comunale, i vigili che hanno garantito che il tutto si svolgesse nella più completa sicurezza e tutte le persone presenti per l'impegno, la collaborazione e la bellissima partecipazione. Senza la sinergia totale di tutti e la cooperazione che c'è stata, questo evento non sarebbe stato così profondo ed emozionante. L'augurio che mi sento di fare -conclude la nota- è che la profondità e l'emozione di questo Presepe possano davvero arrivare al cuore di tutti e che la nascita di Gesù possa davvero rappresentare il trionfo dell'amore e della Pace".