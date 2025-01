"Gestiremo un ufficio di coordinamento informativo per le imprese" L'annuncio di Fucci (Futuridea) durante presentazione ‘Bando Borghi’ a Santa Croce e Circello

Anche Futuridea, in qualità di partner, ha partecipato alla presentazione del progetto “Tracce”, finanziato dal ‘Bando Borghi’ del Comune di Santa Croce del Sannio e Circello, che si è tenuta presso la Sala consiliare del Comune di Santa Croce del Sannio. Un progetto finanziato con la Misura del PNRR M1C3 – Intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici – progetto locale di rigenerazione culturale e sociale. Per Futuridea è intervenuta Maria Beatrice Fucci che ha illustrato il lavoro e la mission di Futuridea all’interno di questo progetto di rigenerazione culturale: “Come Futuridea abbiamo seguito in partenariato tutte le fasi della progettazione – ha affermato la Fucci – ed è stato fatto un grande lavoro di squadra, nato dal costante dialogo e dalla collaborazione con i Comuni che ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio, attraverso incontri e proposte di idee progettuali per la promozione di azioni per la rigenerazione, valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, artistico, culturale, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto allo spopolamento.

Questo importante progetto ha permesso inoltre di aggiudicarsi un’altra linea di incentivi denominata ‘Imprese Borghi’, a sostegno naturalmente del tessuto produttivo. Come Futuridea – ha annunciato Maria Beatrice Fucci - gestiremo un “ufficio di coordinamento informativo” con l'obiettivo generale e fondamentale di incrementare il ventaglio di opportunità per chi resta sui territori e per chi possiede uno slancio imprenditoriale capace di attivare nuovo sviluppo locale. Si lavorerà sulla rimozione degli ostacoli che frenano il desiderio di imprenditorialità, accompagnando chi intende avviare un'attività e che necessita di aiuto nella redazione del progetto d'impresa oppure supportando le imprese risultate assegnatarie del finanziamento ‘Imprese Borghi’ nella complessa burocrazia delle procedure di rendicontazione”.