Puglianello, nasce il Nucleo di Protezione Civile Il sindaco Rubano: “Un passo avanti per la sicurezza della comunità”

Puglianello si prepara a dotarsi di un Nucleo di Protezione Civile. Oggi, presso il municipio, si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Maria Rubano e l’Associazione di Protezione Civile Telesia, rappresentata dal presidente Rinaldo Uccellini e dal consigliere Nicola Pelosi.

Il sindaco ha delegato il presidente del consiglio comunale, Pino Marotta, a seguire l’intero iter per l’istituzione del nuovo nucleo. “Attrezzeremo la nostra comunità per fronteggiare situazioni di emergenza, garantendo ai cittadini un supporto organizzato e tempestivo.

La sicurezza deve diventare una priorità condivisa, e creare un nucleo di Protezione Civile significa rafforzare il senso di responsabilità collettiva e la capacità di risposta a eventi straordinari,” ha dichiarato Rubano.

Il sindaco ha inoltre elogiato l’Associazione di Protezione Civile Telesia per il loro impegno sul territorio e la capacità di lavorare in sinergia con le amministrazioni locali, rappresentando un modello da seguire.

“Puglianello ha aderito con convinzione anche a un piano intercomunale per la sicurezza del territorio guidato dal Comune di Telese Terme, rafforzando così la rete di prevenzione e gestione delle emergenze a livello territoriale. La collaborazione tra i Comuni è fondamentale per costruire un sistema di Protezione Civile efficace e capillare.” ha concluso Rubano.