Asd Calvi, tra calcio giocato e momenti di assoluta condivisione di valori sport I blue, prima della sfilata al Vigorito, impegnati sia con il calcio a 11 che col calcio a 5

Fine settimana dalle grandi emozioni per l’asd Calvi, tra calcio giocato e momenti di assoluta condivisione di valori sportivi e umani.

La società del presidente Fedele, infatti, è stata ospite del Benevento Calcio, in occasione del match con il Team Altamura di sabato scorso.

Prima il giro di campo e poi lo scambio di maglie e sciarpa, con il presidente Vigorito che ha lasciato il rettangolo da gioco indossando i colori dell’asd Calvi.

Un ennesimo riconoscimento della bontà del progetto posto in essere dal presidente Fedele e da tutta la dirigenza, con a capo anche il ds Francesco Ciampi che ha curato nei dettagli l’evento.

Tornando al campo, proprio sabato nel primo pomeriggio, il Calvi è stato impegnato sia con la formazione di calcio a 5 che con quella di calcio a 11.

Per quanto concerne il calcio a 11, gli uomini di mister Costato sono stati bloccati dal pari da “Città di Benevento”. Il risultato finale è stato di 2-2: in gol per il Calvi Parziale e Ausania. Un pari amaro per i blue che, però, conservano la testa della classifica con 23 punti ma devono guardarsi le spalle dall’Apollosa, ora a -1.

Stesso identico risultato per la formazione di calcio a 5, impegnata in casa con l’Albanella. In gol Muscetti e De Luca. Un punto che tiene i sanniti sempre in zona play-off a quota 24pt.