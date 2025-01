Rifinanziamento legge speciale Pietrelcina, sindaco Mazzone ringrazia Matera "Richieste che se passeranno ci permetteranno di avere una vera specialità"

"Ringrazio il Senatore Mimmo Matera e il Senatore Massimo Garavaglia per gli emendamenti proposti per la proroga e il raddoppio della " Legge Speciale" a Pietrelcina, in scadenza il prossimo anno, che oggi ci consente di essere come gli altri comuni nei trasferimenti correnti dello Stato".

Così in una nota il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone dopo l'annuncio della proposta di emendamento per consentire la proroga della legge speciale: "Difatti per anni la nostra Pietrelcina ha avuto minor trasferimenti correnti dallo Stato in relazione a qualsiasi altro comune della Provincia e non solo.

Un vulnus, questo, colmato proprio grazie alla proroga ottenuta nel 2019 che con l'attribuzione di 500.000 euro annui, fino al 2025 incluso, ci ha consentito di essere al pari degli altri enti.

Li ringrazio per aver accolto le nostre richieste che se passeranno ci permetteranno di avere una vera specialità e per la loro capacità di guardare solo al bene del territorio. Agli altri - scrive Mazzone - lasciamo i goffi tentativi di intestarsi qualcosa che osteggiano da sempre e quotidianamente.

Si è persa, tra l'altro, l'occasione di non strumentalizzare una positività per l'intera comunità di Pietrelcina, dimostrando, invece, per l'ennesima volta la irresponsabilità nel lavorare contro e non per la propria città, in assenza ancora di una certezza di approvazione del provvedimento".