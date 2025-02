Puglianello, si riunisce Commissione per la revisione della toponomastica Rubano: passo importante per la valorizzazione del patrimonio

La Commissione Toponomastica del Comune di Puglianello si riunirà sabato 8 febbraio 2025 alle 17 presso l’Aula Consiliare per aggiornare la denominazione di alcune strade e procedere all’intitolazione di nuove aree pubbliche di recente realizzazione.

“L’incontro - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano, anche presidente della Commissione Toponomastica - rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio toponomastico locale, nel rispetto della nostra storia e in memoria delle personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità“.

La Commissione Toponomastica è composta, oltre che da Giuseppe Marotta, Presidente del Consiglio comunale e dagli amministratori comunali Antonio Viscusi, Anna Franco, Antonio De Lucia, anche da figure rappresentative di diversi ambiti della società, con l’obiettivo di garantire un approccio equilibrato e inclusivo: Anna Maria Di Palma, in rappresentanza della Pubblica istruzione; Michele Nuzzi e Guglielmo Farina, per il settore giuridico; Sara Stabile per il mondo dell’associazionismo; Carlo De Nigris e Rino Rapuano, amministratori comunali negli anni ’70 e nell’ultimo ventennio; Mario Pucella e Leucio Rapuano, per il settore scientifico; Alberto Principe Tebano, in rappresentanza della società civile; Brigadiere Michelangelo Guarnieri e Luogotenente Raffaele Nero, in rappresentanza delle Forze dell’Ordine e del mondo militare; Angelo Michele Lavorgna, storico locale; Giacomo Battaglino, Segretario della Commissione e dipendente comunale.