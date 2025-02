Il carnevale alla scuola Rodari di San Martino Sannita: creatività e allegria Molti bambini hanno realizzato i loro costumi utilizzando materiale di riciclo

Questa mattina gli alunni della scuola Rodari di San Martino Sannita hanno celebrato il carnevale in modo speciale.

Molti bambini hanno realizzato i loro costumi utilizzando materiale di riciclo, dando libero sfogo alla loro fantasia e sensibilita` verso l'ambiente.

La scuola si e` riempita di colori e risate, con maschere originali che hanno animato ogni angolo. Tra giochi, scherzi e balli, i bambini hanno vissuto una giornata di puro divertimento, mostrando inventiva e spirito di collaborazione.

"Desidero esprimere il mio piu` sincero apprezzamento per la splendida manifestazione di carnevale organizzata dalla scuola Rodari." Le parole del sindaco, Angela Martignetti. "E` stato un evento che ha saputo coniugare divertimento, creativita` e rispetto per l'ambiente, valori fondamentali per la crescita dei nostri bambini. Ringrazio di cuore tutti i docenti, gli alunni e le famiglie che hanno reso indimenticabile questa bellissima giornata."

Alla fine della festa, le docenti hanno premiato le maschere piu` creative e particolari, valorizzando l'impegno e l'originalita` di ogni piccolo artista. Un Carnevale indimenticabile, che ha unito gioia, creativita` e consapevolezza ambientale