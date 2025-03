Sabato 22 a Reino giornata ecologica dedicata alla cura del paese Il sindaco Calzone: evento per sensibilizzare tutti i cittadini a partire dai più giovani

"PuliReino". Questo il titolo della giornata ecologica in programma sabato 22 marzo a partire dalle 8:30 a Reino. L'evento dedicato alla pulizia delle aree naturalistiche, è organizzata dal Comune con la collaborazione delle varie Associazioni culturali e sociali e le imprese operanti sul territorio.

"L'iniziativa, mira a sensibilizzare cittadini di ogni età compresi i più piccoli, alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, e come Comune abbiamo immaginato di coinvolgere tutti per comprendere quanto sia necessario conservare intatto l'habitat in cui viviamo, per tutelare la salute di ogni forma di vita" – ha affermato il sindaco Antonio Calzone.

La Mission della giornata ecologica, è quella di raccogliere i rifiuti abbandonati (plastica, vetro e altri materiali) nelle aree urbane e nelle contrade, con particolare attenzione alle zone fluviali del Torrente Reinello.

L'organizzazione della giornata prevede il raduno delle squadre, alle ore 8:30 in piazza Castello e partenza per le diverse zone da ripulire.

Il rientro sempre in piazza Castello, è previsto per le ore 13:30 per condividere tutti insieme il pranzo.