Al Textures di Airola "Al di là - Visioni di speranza" Ha preso il via la rassegna di Documentari

Martedì scorso il circolo Textures di Airola ha dato il via alla rassegna di documentari intitolata Al di là - Visioni di speranza presso la sede in via Sorlati 9. Questa iniziativa ha l'obiettivo di esplorare le molteplici sfaccettature della resistenza culturale, dell'impegno civile e della potenza dei nuovi significati che ancora possiamo immaginare.

Il titolo della rassegna invita a un "guardare oltre" che non si limita a uno sguardo lontano, ma diventa un manifesto per lo sviluppo di un pensiero critico, libero da pregiudizi e influenze di potere. I documentari selezionati raccontano storie di persone e luoghi che si rifiutano di conformarsi a scelte imposte, sfidando opinioni cristallizzate e labirintici cliché.

Stasera è prevista la proiezione del documentario Il Laboratorio di Pasquale Napolitano. Conosceremo la storia di Vittorio Avella e Antonio Sgambati, che negli anni '70, dopo un'esperienza oltre confine, tornano nella loro terra per fondare “Il Laboratorio di Nola”, una delle realtà più significative nel campo delle arti applicate a livello mondiale.

Sarà presente il regista.

La speranza, nella sua natura enigmatica, è un concetto che ci invita a cercarne il senso qui e ora. Pertanto, vi invitiamo a partecipare a questa rassegna, per condividere insieme momenti di riflessione, emozione e impegno.