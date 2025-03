Paduli, riduzione della Tari per famiglie in difficoltà Il sindaco Vessichelli: “Misura importante per le famiglie”

“Una misura importante a favore delle famiglie più disagiate in un momento socio economico molto precario, un segnale importante di questa amministrazione che non vuole lasciare indietro nessuno”. Sono le parole del sindaco di Paduli Domenico Vessichelli subito dopo l’approvazione odierna (delibera nr. 17) per la concreta applicazione del dpcm n 24/2025 relativo alla riduzione del 25% della Tari a favore dei nuclei familiari con Isee inferiore a 9.530 euro o sino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico. Il provvedimento verrà gestito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).



“Ai fini dell’ottenimento del bonus rifiuti – ha concluso Vessichelli - le famiglie padulesi non dovranno fare nulla, visto che la misura prevede l’applicazione automatica. Sarà sufficiente per il nucleo aver ottenuto l’Isee 2025 e rispettare i limiti massimi fissati dalla norma”.