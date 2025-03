Montesarchio ricorda il Maestro Orazio Testa: "Un esempio per tutti" "La storia dei paesi non si misura solo dalle cronache"

“La storia dei paesi si misura non solo dai monumenti, non solo dalle cronache, ma anche e forse soprattutto dagli uomini che li vivono, in particolare quando sono un esempio.

Un esempio, e a tutti gli effetti un pezzo della storia di Montesarchio è stato il Maestro Orazio Testa, “Mast'Orazio” per tutti. Un grande lavoratore, una persona per bene, un uomo che grazie alla sua maestria e alla sua integrità è entrato, fisicamente, nella stragrande maggioranza delle famiglie di Montesarchio, partecipando alla realizzazione delle loro case e poi delle riparazioni. Fu lui a realizzare la Croce che oggi è meta di diversi escursionisti che visitano il Parco del Taburno: altro monumento indelebile. Non si può non salutare Orazio con profondo rispetto, prima che con profonda commozione, custodendone l'esempio e stando vicini ai familiari”.

Così i cittadini di Montesarchio, hanno ricordato Orazio Testa, esempio delle maestranze locali avendo esercitato per oltre mezzo secolo la sua attività nella cittadina caudina e scomparso recentemente.