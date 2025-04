Puglianello sempre più smart: la raccolta differenziata è a portata di app Rubano e Bartone: “Un prezioso alleato”

Il Comune di Puglianello ha attivato ufficialmente il servizio di raccolta differenziata tramite Junker app, l’innovativa piattaforma digitale che guida i cittadini in modo semplice, veloce ed efficace nella gestione quotidiana dei rifiuti.



Attraverso l’applicazione sarà possibile: Avere sempre a disposizione il calendario aggiornato dei conferimenti; Ricevere notifiche puntuali sui giorni di raccolta; Scoprire come smaltire correttamente ogni tipo di rifiuto, semplicemente inquadrando il codice a barre del prodotto; Inviare segnalazioni direttamente al Comune in caso di disservizi o criticità.

L’app può essere scaricata gratuitamente su tutti i dispositivi mobili.

“Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa per offrire ai cittadini uno strumento semplice e gratuito che favorisca comportamenti virtuosi e sostenibili – ha dichiarato il sindaco Francesco Maria Rubano –. Puglianello continua a distinguersi come un modello di efficienza e innovazione al servizio della collettività”.

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco con delega alle Politiche Ambientali, Giuseppe Bartone, che sottolinea: “Con l’introduzione della Junker app, il Comune di Puglianello rafforza il proprio impegno in una vera e propria campagna di sensibilizzazione ambientale. Fare bene la raccolta differenziata non è solo un dovere civico, ma un gesto di responsabilità verso l’ambiente e verso la nostra comunità. Differenziare correttamente significa ridurre i costi di smaltimento, tutelare l’ambiente in cui viviamo e contribuire a un ciclo virtuoso dei rifiuti che guarda al futuro. È un percorso culturale che parte dalle famiglie, coinvolge le scuole e deve diventare un’abitudine quotidiana. Grazie a questo strumento semplice ed efficace, puntiamo a rendere ancora più consapevoli e partecipi i cittadini di Puglianello”.