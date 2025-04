Morcone: c'è il laboratorio di racconto e scrittura creativa L'iniziativa si intitola "Correnti di Storie"

Da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025, Morcone ospita “Correnti di Storie – Laboratorio di Racconto e Scrittura Creativa”, il secondo appuntamento del percorso partecipativo promosso da RIMA nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Morcone “TAM, la cultura è un fiume”. L’attività rientra nella più ampia azione di ricerca Memori(v)e che esplora gli immaginari e le pratiche relative alla vita del paese, al fine di fornire

nuovi strumenti di racconto del territorio, agli abitanti di oggi e di domani.

Sotto la guida dello scrittore Valerio Cruciani e dell’esperta di progetti educativi e culturali Antonella Sgobbo, in collaborazione con Kinetès, il laboratorio propone un viaggio formativo tra parole, oggetti, memoria e territorio. L’obiettivo è quello di raccogliere e restituire storie ispirate da luoghi di Morcone e delle sue aree rurali, combinando elementi reali e immaginari attraverso esercitazioni di storytelling, narrazione orale e scrittura creativa.

Il laboratorio è gratuito e rivolto a chiunque voglia mettersi in gioco, raccontare, ascoltare, trasformare il proprio vissuto in un racconto condiviso. Le attività si svolgeranno tra l’Auditorium San Bernardino e La Casa di Ilde – Maison de charme et d’art, e includeranno momenti pubblici, esercitazioni pratiche, una passeggiata narrativa, incontri con autori e proiezioni. Il laboratorio si concluderà con una presentazione pubblica delle storie prodotte, in forma itinerante e partecipata. Partecipazione gratuita, le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2025.