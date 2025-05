Guardia Sanframondi: la Confraternita Misericordia acquista ambulanza e auto L'assessore Fileppelli: per assistere i bisognosi

Doppio appuntamento per la Confraternita di Misericordia di Guardia Sanframondi. Lo rende noto il presidente della Confraternita Misericordia di Guardia Sanframondi, Alfonso Filippelli.

Sabato prossimo (ore 18), in via Parallela a Guardia Sanframondi, ci sarà infatti la cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza e della nuova auto medica per il trasporto disabili “che – dice Filippelli – abbiamo acquistato per assistere i bisognosi”.

Nella tarda mattinata di domenica (ore 12,30), invece, la Confraternita di Guardia Sanframondi in piazza Orticelli inaugurerà a Cusano Mutri una sua sede distaccata. Alla cerimonia è prevista la partecipazione degli amministratori comunali, con a capo il sindaco, e non poche autorità religiose, civili e militari.