Quale futuro per Molinara?, venerdì il convegno del Gruppo Alternativa Civica L'iniziativa promossa dalla minoranza consiliare

Quale futuro per Molinara? è il tema dell’incontro pubblico che si terrà a Palazzo Ionni venerdì 16 maggio 2025, promosso dalla minoranza consiliare del Gruppo Alternativa Civica per Molinara. L’appuntamento è fissato per le 20:30.

Rocco Cirocco, Bruno Borrillo e Domenico Longo spiegano le ragioni dell’iniziativa che presenta tre capitoli interessanti: la voce della minoranza, le esigenze del territorio, il contributo dei cittadini. Non si propone il solito “comizio”, piuttosto un incontro di resoconto e discussione a cui prenderanno parte anche i partiti organizzati a Molinara, invitati per l’occasione.

La minoranza sceglie quindi di parlare e confrontarsi, con la consapevolezza del momento delicato che attraversa Molinara a causa delle conseguenze del disseto economico e del piano di riequilibrio di bilancio per il rientro dei debiti. Situazioni che hanno compromesso iniziative e attività amministrative, in particolare nella gestione dei servizi.