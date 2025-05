Esercitazione "HERCULES" a Montesarchio: Comune, Scuola ed Esercito in campo Sabato 17 maggio dalle 10 alle 12 i mezzi campali saranno aperti alla visita dei cittadini

L’amministrazione comunale di Montesarchio invita la cittadinanza a partecipare all’esercitazione “HERCULES”, organizzata in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” e la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni.



Dal 14 al 19 maggio, nelle aree antistanti lo Stadio Comunale di via Benevento, si svolgeranno attività dimostrative e formative sull’uso dei mezzi campali dell’Esercito, in un contesto simulato di emergenza civile e umanitaria. In questi giorni, le attività saranno riservate esclusivamente alle scolaresche invitate e preventivamente autorizzate dall’Istituto “Aldo Moro”.

L’iniziativa coinvolge attivamente gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Moro” impegnati in attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), accanto ai militari dell’Esercito.

In particolare, si segnala alla cittadinanza l’OPEN DAY di sabato 17 maggio dalle ore 10 alle 12, durante il quale i mezzi campali saranno aperti alla visita del pubblico. Sarà un’occasione unica per comprendere da vicino il lavoro dell’Esercito Italiano in contesti emergenziali e l’impegno delle nuove generazioni in percorsi formativi di grande valore civico e umano.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Dirigente Scolastica Rosa Tangredi, il Generale di Brigata Sandro Corradi e tutto il personale coinvolto, ribadendo l’importanza di iniziative come questa per la crescita della nostra comunità, nel segno della collaborazione tra istituzioni, scuola e forze armate.