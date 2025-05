A Puglianello screening gratuiti cardiovascolari, pneumologici e odontoiatrici L'iniziativa voluta dal sindaco Rubano e dall'assessore De Lucia:

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Puglianello per la tutela della salute pubblica e la promozione della prevenzione. Domenica 18 maggio, dalle 9 alle 13, in Piazza Perlingieri, si terrà una mattinata dedicata agli screening gratuiti cardiovascolari, pneumologici e odontoiatrici, riservati esclusivamente ai residenti del Comune. Saranno presenti professionisti di alto profilo: i dottori Luigi Lavorgna, specialista in Odontoiatria; Carlo Zebele, specialista in Cardiologia ed Emilio De Angelis, specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio.



“La prevenzione è il primo passo per una comunità più sana e consapevole – dichiara il Consigliere Comunale delegato alla Sanità, Antonio De Lucia –. Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa per offrire un servizio concreto ai cittadini, soprattutto a chi ha meno possibilità di accedere con regolarità a visite specialistiche. Ringrazio i medici che hanno dato la loro disponibilità e il sindaco Rubano per la sensibilità e il sostegno a questa azione di sanità di prossimità”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Maria Rubano, volto a promuovere sul territorio azioni di prevenzione, sensibilizzazione e tutela del benessere della popolazione.