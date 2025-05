Contro bullismo, cyberbullismo e dipendenze adolescenziali: l'Arma nelle scuole I carabinieri incontrano gli studenti dell'istituto comprensivo di San Giorgio del Sannio

All'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di San Giorgio del Sannio incontro con l'Arma dei Carabinieri, dedicato alla promozione della cultura della legalità tra gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado.

L'iniziativa ha visto la partecipazione del maggiore Emanuele Grio, comandante della Compagnia capoluogo che ha affrontato le tematiche legate al bullismo, al cyberbullismo, le dipendenze adolescenziali (emotive, da smartphone, videoludiche), i rischi e i pericoli della rete informatica (Deep e Dark Web), l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, la violenza di genere e quella domestica.

L'incontro

Un’aula gremita, occhi attenti e mani alzate: così si è presentata la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” durante l’incontro con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, ad accogliere i militari la Dirigente Scolastica Anna Polito, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative che mettono in comunicazione scuola e istituzioni, educare alla legalità significa formare cittadini consapevoli, capaci di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, è infatti fondamentale che i ragazzi capiscano fin da giovani che dietro ogni regola c’è la tutela di un valore più grande: la libertà, la dignità, la sicurezza di tutti.

"La legalità non è soltanto rispetto delle leggi – ha spiegato il Maggiore Grio agli studenti – ma è un valore che si costruisce giorno dopo giorno, con piccoli gesti, con le scelte che facciamo anche quando nessuno ci guarda.

Le parole del comandante hanno suscitato riflessione e curiosità tra i ragazzi, che non hanno esitato a porre domande, raccontare esperienze personali e confrontarsi su ciò che vedono e vivono nel quotidiano, anche sui social network.

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno illustrato anche casi concreti tratti dalla loro esperienza quotidiana, mostrando come l’illegalità possa assumere forme subdole, specie nell’ambiente digitale. È stato inoltre affrontato il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire giustizia e sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare nei ragazzi il senso di fiducia verso le Istituzioni, l’applauso spontaneo dei ragazzi ha testimoniato quanto l’incontro sia stato coinvolgente e formativo. Un piccolo passo in avanti nella costruzione di una comunità scolastica più consapevole, dove la legalità non resta solo un concetto astratto, ma diventa un impegno concreto.