Al via la stagione concertistica dell’Orchestra Sirio a Pontelandolfo Dai grandi classici della musica sinfonica a brani contemporanei

Si è aperta con uno straordinario successo di pubblico e critica la nuova stagione concertistica dell’Orchestra Sirio, che ha debuttato lunedì 2 giugno , regalando emozioni intense e una performance di altissimo livello.

L’evento - si legge in una nota - ospitato nella suggestiva cornice della sala “Giovanni Paolo II” di Pontelandolfo , ha registrato il tutto esaurito, con la presenza entusiasta di tanti appassionati di musica; il repertorio proposto, vario e raffinato, ha spaziato dai grandi classici della musica sinfonica a brani contemporanei, valorizzando il talento dei musicisti diretti dal Maestro Sergio Fanelli con la collaborazione del primo violino, Alba Paradiso.

"È stata una serata indimenticabile – ha commentato il sindaco, Valerio Testa – che ha sottolineato come, pur in questo momento storico difficile per tutto il mondo, la musica continua ad avere un potere aggregante e culturale fondamentale per I nostri giovani".

"L’Orchestra Sirio si conferma così una delle realtà musicali più vive e apprezzate della regione, pronta a emozionare ancora con i prossimi appuntamenti in calendario. Il prossimo entusiasmante apputamento è previsto per il 14 giugno nella splendida Basilica di Santa Croce al Flaminio in Roma con un programma che promette nuove sorprese e suggestioni sonore".