Ri_Genera Pietraroja: laboratori per promuovere rigenerazione economica sociale Dall’11 al 29 giugno tra arte, ecologia e partecipazione civica

Nel cuore del Matese, un programma culturale diffuso tra laboratori, incontri e installazioni attiva pratiche artistiche, ecologiche e comunitarie per una rigenerazione sostenibile del territorio.

Dall’11 al 29 giugno 2025 il borgo di Pietraroja (BN) si trasforma in un laboratorio diffuso di arte, ecologia e partecipazione civica grazie alla rassegna Ri_Genera Pietraroja, con la direzione artistica dell’Associazione Ru.De.Ri. Rural Design per la Rigenerazione dei Territori. L’iniziativa, inserendosi nel contesto culturale europeo contemporaneo del New European Bauhaus, promuove una rigenerazione economica, sociale, ambientale e culturale sostenibile: un esempio di design sistemico che integra cultura e creatività per valorizzare le risorse locali e sperimentare nuovi modi di abitare il territorio.

Il programma si articola in quattro macro-aree tematiche e di intervento - Osservatorio del Paesaggio del Matese, Coworking & FabLab, Laboratori Creativi per l’Economia Circolare e Accoglienza di Comunità che raccolgono laboratori, incontri, performance e installazioni, mettendo al centro il paesaggio come spazio condiviso e luogo di immaginazione collettiva.

Per rendere concreta questa visione, Ri_Genera Pietraroja mette in campo una serie di interventi materiali e immateriali, capaci di attivare nuove economie locali, rafforzare il senso di appartenenza e trasformare il paesaggio in un laboratorio vivo di sperimentazione. Le attività culturali e formative si integrano con azioni di rigenerazione architettonica e ambientale, innescando processi circolari che coinvolgono la cittadinanza, i saperi artigianali, le tecnologie sostenibili e l’arte contemporanea. Al centro del progetto c’è la convinzione che ogni territorio possieda un potenziale trasformativo, capace di generare valore se riconosciuto, ascoltato e attivato collettivamente.