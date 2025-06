Filiera del suino "NeroaMetà": evento conclusivo a Castelpagano Il focus alla biblioteca comunale

Si svolgerà a Castelpagano, in provincia di Benevento, l'evento conclusivo del progetto di filiera del suino "NeroaMetà" del Gal Alto Tammaro Titerno. L'evento è in programma sabato 21 giugno, con inizio alle 18.30, presso la biblioteca comunale. "Si tratta di una linea genetica di suino del Gal Alto Tammaro Titerno -spiegano i promotori - destinata all’allevamento estensivo a basso impatto ambientale. Ha riscosso grande interesse negli allevatori del territorio del Gal per le straordinarie performance produttive, per la qualità delle sue carni e dei prosciutti e salumi".

Filiera del suino: il focus nel Sannio

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco del comune castelpaganese, Giuseppe Bozzuto, del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e del presidente del Gal Titerno, Lorenzo Urbano. Introdurrà la tematica progettuale la presidente della Cooperativa sociale onlus "Oltre le Mura", Carmen Cenicola. Quindi, relazioneranno sull'argomento: il responsabile tecnico scientifico del progetto "NeroaMetà" e docente dell'UniSannio, Ettore Varricchio; il direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'UniSannio, Pasquale Vito; il dirigente della Regione Campania Uod Benevento, Ferdinando Gandolfi. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Di Maria, presidente del Gal Alto Tammaro e al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. All'epilogo del simposio, la visita alla sala di stagionatura; e, a seguire, la degustazione del primo prosciutto della filiera suinicola "NeroaMetà", dei salumi e della "Tammardella".

Con il progetto è stato ottenuto un suino che ben si adatta all'allevamento "semibrado controllato" e dal mantello ben riconoscibile, con groppa grigio ardesia e bargigli. L'obiettivo progettuale si è concretizzato nel valorizzare i processi tradizionali di qualità, con la costruzione della prima sala di stagionatura pubblica del prosciutto dell'Alto Tammaro Titerno, e nell'incrementarne la produttività e la competitività aziendale, nel rispetto del massimo benessere animale e salvaguardia ambientale.