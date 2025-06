Morcone: il cinema incontra il territorio Incontri e laboratori gratuiti

Dal 20 al 22 giugno 2025 Morcone ospiterà Percorsi cinematografici sul tratturo: tre giorni di incontri, proiezioni, laboratori e masterclass sul montaggio dedicati al cinema ambientale e al racconto del territorio. Le attività, aperte al pubblico e gratuite, rappresentano la conclusione del percorso che “La Scuola di Cinema senza sedie ha intrapreso nell’ottobre 2023 nell’ambito del progetto TAM La cultura è un fiume, ospitando una residenza artistica in cammino sul tratturo che collega Molise e Campania con due giovani registi.

Percorsi cinematografici sul tratturo: incontri e laboratori

Venerdì 20, a partire dalle ore 18, all’auditorium San Bernardino saranno proprio i due autori, Marco Mancini con “Eolo” e Silvia Obert con “Canto del Cammino”, a raccontare lo sviluppo dei loro progetti cinematografici. Alla proiezione dei loro cortometraggi si aggiungerà quella dei lavori realizzati da Greta Amadeo, Anna Illetterati, Beatrice Surano e Silvia Lavit, a cura di Visioni in Movimento. Collaterale il lancio del progetto “Archivio della Memoria”, alla presenza della documentarista Monica Repetto e dell’archive producer Alice Ortenzi.

“Nella sua costruzione di una narrazione rinnovata dei luoghi, TAM, con Culture Attive avvierà la ricerca di materiale documentario sul territorio, per poi digitalizzarlo, anche attraverso la formazione di figure locali di riferimento. Riflettori puntati sul cinema ambientale quindi, confrontandosi sul come i territori possano attivare nuove economie legate alle professioni cinematografiche attraverso il genere documentario e il mondo del montaggio, ma anche su come trasformare e recuperare il materiale d’archivio per farne patrimonio collettivo del paese”.

Sabato 21 giugno, la giornata si svolgerà interamente all’Auditorium San Bernardino, dalle ore 10, con una masterclass sul montaggio cinematografico condotta da Beppe Leonetti e Luca Manes, montatori professionisti. Nel pomeriggio, si prosegue con il talk “Filmare il paesaggio, produrre su un territorio”, alle 18 con la partecipazione di Guido Cassano, Claudia Tosi ed Edoardo Fracchia. In serata, alle 21 è in programma la proiezione del film Mr Beau (Italia, Germania 2024, durata 84 minuti), alla presenza della regista Claudia Tosi. Domenica 22 giugno l’appuntamento conclusivo sarà presso la sede del Rural Lab TAM, in Corso Italia 142, con un laboratorio di montaggio dedicato all’utilizzo di materiali di memoria.