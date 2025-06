"Io NON ci casco: truffe, come possiamo difenderci tra prevenzione e sicurezza" Comune di Dugenta, Carabinieri, Consorzio Ambito B4 e Federconsumatori al fianco dei cittadini

Oggi, venerdì 20 giugno, alle 17:30, la Sala Consiliare del Municipio di Dugenta ospiterà l’incontro pubblico “Io NON ci casco. Truffe sul territorio: come possiamo difenderci, tra prevenzione e sicurezza”, promosso dal Consorzio Ambito B4 in convenzione con Federconsumatori Benevento, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Dugenta. L’appuntamento, inserito nel calendario delle iniziative territoriali dedicate alla tutela delle persone anziane, è finalizzato a fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare raggiri telefonici, digitali e porta-a-porta che colpiscono in particolare la popolazione over 65.

Aprirà i lavori il sindaco Clemente Di Cerbo e vedrà la partecipazione del parroco don Giuseppe Oropallo, del capitano Virginia Coni, comandante della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, di Antonio Barletta, presidente provinciale di Federconsumatori, e di Fabio Amore, presidente dell’Organismo per la verifica e l’attuazione dei servizi e delle politiche del Consorzio Ambito B4.

L’incontro è pensato per informare la cittadinanza sulle truffe più ricorrenti, promuovere la prevenzione mediante consigli pratici e diffondere i contatti utili per segnalare situazioni sospette. La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti; al termine sarà distribuito materiale informativo curato da Federconsumatori con un vademecum di buone pratiche.