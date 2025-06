Un'Estate da Eroi a Pontelandolfo: Torna il Campo Scuola di Protezione Civile L'iniziativa gratuita per gli aspiranti giovani soccorritori

Pontelandolfo si prepara ad accogliere giovani aspiranti soccorritori per un'esperienza indimenticabile! Nell'ambito del progetto nazionale "Anch'io sono la Protezione Civile", promosso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, anche quest'anno prende il via il campo scuola estivo dedicato a ragazze e ragazzi.

Il campo, che si terrà a Pontelandolfo, è uno dei 61 campi in programma nella regione Campania e uno dei cinque che si svolgeranno nella provincia di Benevento. Offre un'opportunità unica per i partecipanti di età compresa tra i 10 e i 13 anni di avvicinarsi al mondo della Protezione Civile, apprendendone i valori, le competenze e l'importanza fondamentale per la sicurezza del territorio e della comunità.

Durante la settimana, i giovani "allievi" saranno coinvolti in una serie di attività formative e pratiche, pensate per stimolare la loro consapevolezza sui rischi e per insegnare loro le prime nozioni di autosoccorso e solidarietà. Attraverso lezioni teoriche e simulazioni pratiche, affiancati da volontari esperti e personale qualificato, i ragazzi impareranno a: Conoscere i piani di emergenza: come agire in caso di terremoto, alluvione o altri eventi calamitosi; acquisire tecniche di primo soccorso: le basi per affrontare situazioni di emergenza sanitaria; orientarsi sul territorio: utilizzare mappe e bussole, e riconoscere i pericoli; comprendere il ruolo del volontariato: l'importanza della collaborazione e dell'impegno civico e porevenire gli incendi boschivi: comportamenti corretti e rischi da evitare.

Quest'anno, il campo sarà arricchito da numerose collaborazioni con altre associazioni di Protezione Civile e da esperti professionisti del settore, anche provenienti da fuori provincia, che interverranno con attività formative specifiche, ampliando ulteriormente le competenze e le prospettive dei partecipanti.

Ma il campo non è solo formazione! Sarà anche un'occasione per fare nuove amicizie, condividere momenti di crescita e divertimento, e sviluppare un forte senso di responsabilità e spirito di squadra. I ragazzi avranno modo di vivere un'esperienza residenziale che li metterà alla prova, ma che al contempo li arricchirà enormemente dal punto di vista umano e civico.

E’ possibile iscriversi al campo inviando una mail a camposcuola2025@protezionecivilepontelandolfo.it - il campo è gratuito e i posti sono limitati.