Università Medicina, Ambrosone (FI): con nuovo semestre fine del numero chiuso “Investiamo nel futuro della sanità e di tanti giovani”

“Da oggi apriamo le porte della facoltà di Medicina a migliaia di giovani. È una svolta storica voluta con determinazione dal Ministro Anna Maria Bernini, da Forza Italia e da tutto il centrodestra: via i test d’ingresso, superato il numero chiuso, e finalmente un modello di formazione accessibile, moderno ed equo”. Così Nico Ambrosone, consigliere comunale di Montesarchio e componente del Direttivo provinciale di Forza Italia, commentando l’avvio delle iscrizioni sul portale Universitaly, attive fino al 25 luglio, per il nuovo semestre aperto destinato alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

Ambrosone: giovani e sistema sanitario, ecco i numeri

“Il Governo di centro destra e il Ministro Bernini stanno dando un segnale chiaro: si investe nei giovani e si rafforza il sistema sanitario del Paese. Lo dimostrano i numeri: oltre 20 milioni di euro stanziati già lo scorso anno, 50 milioni in arrivo, di cui 30 milioni dal Fondo ordinario e 20 da risorse straordinarie, e 3.000 posti in più disponibili da subito negli atenei. Nei prossimi sette anni - aggiunge - formeremo oltre 30.000 medici in più, colmando finalmente il gap strutturale che ha penalizzato per decenni il sistema sanitario nazionale”.

“Invece di tagliare risorse, come qualcuno prevedeva, abbiamo scelto di investire nella qualità e nell’efficienza. Forza Italia dimostra ancora una volta – conclude Ambrosone – di essere dalla parte della sanità pubblica e dei giovani che vogliono costruirsi un futuro nella medicina”.