A Montesarchio il piano di riduzione del rischio da disastri su scala locale Il comune ammesso al finanziamento. Il sindaco Sandomenico: confermata nostra capacità progettuale

Il Comune di Montesarchio è stato ufficialmente ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 566 del 24/11/2024, relativo alla predisposizione dei Piani di riduzione del rischio da disastri su scala locale, in attuazione del Sendai Framework 2015-2030.

Montesarchio si è classificato tra i primi dieci progetti ammessi, con un punteggio complessivo di 318, e si è visto riconoscere un finanziamento pari a 287.857,52 euro, in qualità di Comune capofila dell'iniziativa presentata.

«Si tratta di un risultato significativo che conferma la capacità progettuale del nostro ente e la visione strategica messa in campo per la tutela e la resilienza del territorio – afferma il sindaco Carmelo Sandomenico –. Questo finanziamento ci consentirà di dotare il Comune di uno strumento concreto di prevenzione e mitigazione dei rischi, rafforzando la sicurezza della nostra comunità e contribuendo a una pianificazione sostenibile in linea con gli obiettivi europei e nazionali».

L’Avviso rientra nel quadro delle politiche promosse dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, in sinergia con il Programma Regionale FESR 2021-2027. L’obiettivo è quello di supportare le autorità locali nella redazione di Piani per la riduzione dei rischi naturali e antropici, con azioni coordinate di prevenzione, adattamento e risposta ai disastri.

Il finanziamento riconosciuto al Comune di Montesarchio permetterà, nei prossimi mesi, l’elaborazione di un piano dettagliato e condiviso con i territori coinvolti, attraverso una progettazione partecipata e integrata con la pianificazione urbanistica, ambientale e di protezione civile.