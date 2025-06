"Magia in Musica": una riflessione a più voci contro la violenza di genere A Telese Terme promosso dalla "Fondazione per i Diritti Fondamentali" e dal Comune

Una serata di emozione, impegno e bellezza: è questo lo spirito di "Magia in Musica", l'evento che si terrà il 9 luglio con inizio alle ore 19:30 presso il suggestivo Parco delle Antiche Terme Jacobelli di Telese Terme, ad ingresso libero.

L'evento, promosso dalla "Fondazione per i Diritti Fondamentali" e dal Comune di Telese Terme, e' organizzato dalla Dr.ssa Mariarosaria Focaccio, Dirigente Responsabile dell’Umanizzazione del Policlinico Universitario Federico II di Napoli e Vicepresidente della Fondazione ora detta, che ha operato con il supporto del suo staff ed in particolare della giornalista Amelia Focaccio, della psicoterapeuta Maria Di Carlo e dell’Accademia delle Opere APS, oltre che con il fondamentale sostegno degli sponsor dell'evento.

Tra di essi, il pastificio Massa, che regalerà ai presenti una confezione di "paccheri", sui quali sara' impressa l'ironica e graffiante dicitura "..solo questi paccheri a noi piacciono".

Ad aprire la serata sarà il Dr. Antonio Gialanella, Presidente della Fondazione promotrice e già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, che indichera' il tema dell'incontro e guiderà il pubblico attraverso i vari momenti dell’evento.

A portare il loro saluto istituzionale saranno il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, e S.E. Monsignor Giuseppe Mazzafaro, Vescovo di Sant’Agata, Cerreto Sannita e Telese Terme.

Seguirà l’intervento di apertura del Prefetto di Benevento, S.E. Dr.ssa Raffaela Moscarella, che introdurrà il tema della serata.

Sul tema stesso, quindi, interverrannno Antonella Sica, Direttrice dell’Unità UOC MEU dell’ASL Salerno, la psicoterapeuta Fabiola Filippelli (Coop iCare), e Alessandro D’Alessio, giovane studente del Liceo Statale Ernesto Pascal di Pompei, che offrirà uno sguardo generazionale sul tema.

La riflessione centrale sarà affidata Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte d’Appello di Napoli, che presiede l' "Osservatorio permanente sulla efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica", istituito con decreto del Ministro della Giustizia nel 2022.

Momenti toccanti saranno dedicati alle testimonianze dal vivo di Emanuela Castaldo e Annamaria Bianca Nicolae; vi sara' poi un contributo video di Maria, nome di fantasia per garantire riservatezza a chi ha scelto di condividere la propria esperienza di coraggio.

Seguiranno, quindi, le parole del Prefetto di Napoli, S.E. Dr. Michele Di Bari, che inquadrera' conclusivamente' il tema con la Sua consueta intensità.

Infine, sul palco salirà il Quintetto d'archi dell'Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal Maestro Veaceslav Quadini Ceaicovschi, che eseguira' brani di musica classica e moderna; quest'ultima sara' accompagnata dalla danza di tangheri.

Infime, l'estrosa e coinvolgente comicità di Francesco Cicchella regalerà un sorriso beneaugurante a tutti i presenti.

Dunque, questo evento sara' in momento d’ascolto, denuncia e rinascita, dove parole e musica si intrecceranno per accendere una luce – simbolica e reale – contro ogni forma di violenza.