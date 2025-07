Viaggio tra storia, cultura e memorie del Novecento Il convegno a Guardia Sanframondi

Si terrà sabato prossimo, 5 luglio, alle ore 20 nel Castello Medievale, un convegno dedicato alla ricca storia e alle molteplici sfaccettature della comunità di Guardia Sanframondi.

L'evento dal tema “Antonio della Portella - fra realtà e fantasia – dagli anni ‘50 a oggi”, vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore della trilogia Annibale Falato, anche di diversi relatori per percorrere i momenti cruciali del passato locale attraverso testimonianze, aneddoti e analisi storiche per scandire lo sviluppo della comunità nel corso degli anni.

Focus sulla storia del territorio

A complemento, verrà proiettato un cortometraggio inedito dedicato alla cittadina guardiese e anche ai comuni di Polla e Bisaccia, dal titolo “Fino a te” del regista Luca Grafner, dell’associazione L’Iride con “Borghi in scena”, dove gli scrittori raccontano i luoghi dell’anima, un momento per ammirare scorci e storie attraverso il linguaggio cinematografico. Infine, il medico-chirurgo Giovanni Pigna, specializzato in medicina interna, fornirà un'interessante disamina sulle condizioni igienico-sanitarie a Guardia Sanframondi negli anni ‘50, offrendo uno sguardo prezioso sulle sfide e i progressi della salute pubblica in quel periodo storico.

"Il convegno rappresenta un appuntamento importante per riscoprire e valorizzare le radici di Guardia Sanframondi e anche un'opportunità unica per cittadini, studiosi e appassionati di storia locale di approfondire il ricordo del passato e la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale. I diversi interventi saranno allietati dalle musiche proposte del gruppo Ethnopopolare".