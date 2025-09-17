Cusano Mutri: il consigliere Maturo aderisce al pd Sannio "Un ulteriore passo avanti nel percorso di radicamento e ricostruzione avviato"

Il Partito Democratico del Sannio accoglie con entusiasmo l'adesione del consigliere comunale di Cusano Mutri, Pasquale Maturo, che ha ufficialmente scelto di entrare a far parte della nostra comunità politica.

“La mia convinta adesione al Partito Democratico – dichiara Pasquale Maturo, consigliere comunale di Cusano Mutri – è anche il riconoscimento dell’attento e profondo lavoro sul territorio condotto in questi ultimi anni dal segretario provinciale, Giovanni Cacciano, che, insieme alla sua rinnovata squadra, ha attivato e rigenerato il senso di appartenenza alla Comunità della sinistra sannita”.

L’ingresso di Maturo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di radicamento e ricostruzione avviato nel territorio del Titerno e nelle aree interne della provincia.

“Con l’adesione di Pasquale Maturo, che ringrazio – afferma il segretario provinciale del PD Sannio, Giovanni Cacciano – abbiamo l’opportunità di rafforzare e consolidare ulteriormente la nostra presenza a Cusano Mutri, comune dalla lunga e prestigiosa storia di sinistra dove, tra l’altro, abbiamo anche riaperto la sezione del partito dopo decenni. Quello di Pasquale è solo l’ultimo tassello di una importante azione di riconnessione territoriale condotta nell’intero comprensorio del Titerno, che vede sempre più nel Partito Democratico locale l’unica voce programmatica delle Aree Interne”.

Il Partito Democratico del Sannio continua così il suo percorso di apertura e ricostruzione, con l'obiettivo di offrire risposte concrete e visione politica ai territori, partendo dal dialogo, dall’ascolto e da un forte radicamento nella società.