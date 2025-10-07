Apollosa comune cardioprotetto, installato ultimo defibrillatore Il sindaco Parente: presto un corso BLSD, così da rendere il nostro territorio sempre più sicuro

Con l’installazione dell’ultimo defibrillatore, Apollosa diventa Comune cardioprotetto. I dispositivi - spiegano dal comune sannita - sono stati collocati in piazza Saponaro, presso il Campo Sportivo Comunale “Calione” e presso la rotonda nel centro di San Giovanni.

"Queste installazioni - dichiara il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente - garantiscono una maggiore sicurezza e tutela della salute dei cittadini. Intervenire tempestivamente significa aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso. Prossimamente sarà organizzato anche un corso BLSD, così da rendere il nostro territorio sempre più sicuro. Lavoriamo ogni giorno per la sicurezza e il benessere di tutti".

